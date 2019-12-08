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США готовят новый транш военной помощи Украине

Новости » Политика     08.12.2019 - 22:41
США готовят новый транш военной помощи Украине
Фото: Марк Эспер (из открытых источников)

Министерство обороны США готовится предоставить следующий транш в 250 млн долларов

Министерство обороны США готовится предоставить следующий транш военной помощи Украине. Об этом на встрече с военными чиновниками заявил глава министерства Марк Эспер, передает "Голос Америки".

"Скоро у нас будет еще один транш, мне кажется это около 250 млн долларов. Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, и я думаю, в следующий раз поддержит тоже. Но мы всегда должны провести проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют, и Украина решает вопрос коррупции", - сказал министр.

Он отметил, что это не влияет на это процесс импичмента, обвинения в котором сосредотачиваются вокруг задержки военной помощи Украине.

В то же время Эспер отметил, что со стороны Минобороны США не было задержки помощи для Украины, и ведомство оценивало предоставление летального оружия Украине.

Напомни, ранее Эспер заявил, что Вашингтон не предоставил Украине менее 10 млн долларов из общего объема военной помощи,предусмотреной на 2019 год. Такое заявление Эспер сделал в ответ на вопрос о том, что Украина не получила свыше 35 млн долларов из общего объема американской военной помощи, предоставление которой приостановилось президентом США Дональдом Трампом.

Как известно, задержка выплаты военной помощи США Украине стала поводом для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа Палатой представителей американского Конгресса. Во время открытых слушаний по делу об импичменте посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что замораживание военной помощи для Украины со стороны США было по указанию Трампа, который требовал начать дело против бывшего вице-премьера Джо Байдена.

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