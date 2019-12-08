Украина не получила оставшиеся 10 млн долларов военной помощи США, - Эспер

Фото: Марк Эспер (из открытых источников)

Он не подтвердил, что эти деньги будут перечислены

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон не предоставил Украине менее 10 млн долларов из общего объема военной помощи,предусмотреной на 2019 год. Об этом Эспер заявил во время выступления в Калифорнии, сообщает РБК-Украина.

Такое заявление Эспер сделал в ответ на вопрос о точ, что Украина не получила свыше 35 млн долларов из общего объема американской военной помощи, предоставление которой приостановилось президентом США Дональдом Трампом.

"Думаю, что на самом деле на данный момент речь идет менее чем о 10 млн долларов", - ответил Эспер, не сказав получит ли Украина оставшуюся помощь.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что Украина с сентября по ноябрь 2019 года получила военную помощь от США на сумму 43 млн долларов

Как известно, задержка выплаты военной помощи США Украине стала поводом для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа Палатой представителей американского Конгресса. Во время открытых слушаний по делу об импичменте посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что замораживание военной помощи для Украины со стороны США было по указанию Трампа, который требовал начать дело против бывшего вице-премьера Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выступит за выделение Украине 250 млн долларов на помощь в области безопасности и обороны.