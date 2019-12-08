ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина не получила оставшиеся 10 млн долларов военной помощи США, - Эспер

Новости » Политика     08.12.2019 - 05:01
Украина не получила оставшиеся 10 млн долларов военной помощи США, - Эспер
Фото: Марк Эспер (из открытых источников)

Он не подтвердил, что эти деньги будут перечислены

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон не предоставил Украине менее 10 млн долларов из общего объема военной помощи,предусмотреной на 2019 год. Об этом Эспер заявил во время выступления в Калифорнии, сообщает РБК-Украина.

Такое заявление Эспер сделал в ответ на вопрос о точ, что Украина не получила свыше 35 млн долларов из общего объема американской военной помощи, предоставление которой приостановилось президентом США Дональдом Трампом.

"Думаю, что на самом деле на данный момент речь идет менее чем о 10 млн долларов", - ответил Эспер, не сказав получит ли Украина оставшуюся помощь.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что Украина с сентября по ноябрь 2019 года получила военную помощь от США на сумму 43 млн долларов

Как известно, задержка выплаты военной помощи США Украине стала поводом для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа Палатой представителей американского Конгресса. Во время открытых слушаний по делу об импичменте посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что замораживание военной помощи для Украины со стороны США было по указанию Трампа, который требовал начать дело против бывшего вице-премьера Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выступит за выделение Украине 250 млн долларов на помощь в области безопасности и обороны.

Трамп до разблокирования помощи Украине знал об анонимной жалобе на разговор с Зеленским Блокирование помощи Украине согласовали в день разговора Трампа с Зеленским
Новости Украины военная помощь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь