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Конгрес США передбачив 300 млн доларів військової допомоги Україні

Новини » Політика     10.12.2019 - 09:38
Конгрес США передбачив 300 млн доларів військової допомоги Україні
Ілюстративне фото (maxpixel.net)

Затверджений оборонний бюджет на 2020 рік

В оборонному бюджеті США на наступний рік передбачено виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Очікується, що закон остаточно приймуть до кінця 2019 року. Після цього він буде переданий на підпис президенту США.

"Закон про бюджетні асигнування на національну оборону (NDAA) також підтверджує виділення 300 мільйонів доларів на фінансування Ініціативи з надання сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони", - йдеться у повідомленні.

Раніше глава Пентагону Марк Еспер заявив, що США готуються надати наступний транш військової допомоги Україні " близько 250 млн доларів".

РБК-Україна писало, що Еспер заявив, що Вашингтон не надав Україні менше 10 млн доларів із загального обсягу військової допомоги,передбаченої на 2019 рік.

Як відомо, затримка виплати військової допомоги США Україні стала приводом для початку процедури імпічменту президента Дональда Трампа Палатою представників американського Конгресу.

Трамп продовжує втягувати Україну у вибори в США, - юрист демократів Трамп збирається виділити 250 млн доларів військової допомоги Україні
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