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Конгресс США хочет заблокировать вывод американских военных из Германии

Вашингтон, Пятница 04 декабря 2020 11:48
Конгресс США хочет заблокировать вывод американских военных из Германии
Фото: флаг США (pixabay.com)
Автор: Андрей Козловский

Конгресс США хочет заблокировать массовый вывод американских солдат из Германии, который запланировал президент Дональд Трамп. Это следует из пакета законопроектов об оборонном бюджете США на 2021 год.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщается, в оборонном бюджете США на 2021 год указывается, что Конгресс продолжает оценивать Германию как сильного партнера по НАТО. Присутствие более 34 тысяч военных США, дислоцированных в Германии, является важным сдерживающим фактором военной агрессии и стремлений к экспансии России в Европе.

Также американские войска в Германии имеют центральное значение для поддержки операций США на Ближнем Востоке, в Африке и Афганистане.

Напомним, в июне Трамп объявил о выводе части американских солдат из Германии. Он объяснил этот шаг тем, что, по его мнению, ФРГ имеет слишком низкие оборонные расходы.

После этого премьер-министры четырех земель Германии попросили Соединенные Штаты не выводить американских военных из страны.

Также Трамп заявлял, что часть американских военных из Германии перебросят в Польшу для сдерживания России.

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