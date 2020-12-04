Конгрес США хоче заблокувати виведення американських військових з Німеччини

Фото: прапор США (pixabay.com)

Конгрес США хоче заблокувати масове виведення американських солдатів з Німеччини, заплановане президентом Дональдом Трампом. Це випливає з пакету законопроектів про оборонний бюджет США на 2021 рік.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як повідомляється, в оборонного бюджету США на 2021 рік вказується, що Конгрес продовжує оцінювати Німеччину як сильного партнера по НАТО. Присутність понад 34 тисяч військових США, дислокованих у Німеччині, є важливим стримуючим фактором військової агресії та прагнень до експансії Росії в Європі.

Також американські війська в Німеччині мають центральне значення для підтримки операцій США на Близькому Сході, в Африці та Афганістані.

Нагадаємо, у червні Трамп оголосив про виведення частини американських солдатів з Німеччині. Він пояснив цей крок тим, що, на його думку, ФРН має надто низькі оборонні витрати.

Після цього прем'єр-міністри чотирьох земель Німеччини попросили Сполучені Штати не виводити американських військових з країни.

Також Трамп заявляв, що частину американських військових з Німеччини перекинуть до Польщі для стримування Росії.