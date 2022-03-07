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Конгресс США готовит закон о запрете импорта нефти и исключении России из ВТО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Палата представителей Конгресса США готовит законопроект, который запретит импорт российской нефти и других энергоносителей. Документ также предполагает исключение России из Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Палата представителей в настоящее время изучает возможность введения законодательства, которое ведет к дальнейшей изоляции России от мировой экономики", - заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

По ее словам, законопроект запретит импорт российской нефти и других энергоносителей в США. Документ также отменит нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью. Это станет первым шагом, чтобы исключить Москву из ВТО.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о переговорах с союзниками в Европе о возможности запрета импорта российской нефти.

Отметим, согласно последним опросам, большинство американцев поддерживают создание "бесполетных зон" над Украиной для защиты от воздушных ударов со стороны России и прекращение покупки российской нефти.

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