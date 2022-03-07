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Конгрес США готує закон про заборону імпорту нафти і виключення Росії з СОТ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Палата представників Конгресу США готує законопроєкт, який заборонить імпорт російської нафти та інших енергоносіїв. Документ також передбачає виключення Росії з Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Палата представників в цей час вивчає можливість введення законодавства, яке веде до подальшої ізоляції Росії від світової економіки", - заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

За її словами, законопроєкт заборонить імпорт російської нафти та інших енергоносіїв в США. Документ також скасує нормальні торговельні відносини з Росією і Білоруссю. Це стане першим кроком, щоб виключити Москву з СОТ.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про переговори з союзниками в Європі про можливість заборони імпорту російської нафти.

Зазначимо, згідно з останніми опитуваннями, більшість американців підтримують створення "безпольотних зон" над Україною для захисту від повітряних ударів з боку Росії і припинення покупки російської нафти.

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