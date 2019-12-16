Конгресс США обнародовал юридическое подтверждение обвинений против Трампа

При этом в комитете отметили, что в соответствии с отчетом, американского президента следует отстранить от должности.

Напомним, Конгресс США перешел к новому этапу расследования в рамках импичмента. В частности, комитет по вопросам разведки Конгресса одобрил доклад о результатах расследования в рамках импичмента Дональда Трампа.

Кроме того, 10 декабря демократы Палаты представителей выдвинули два обвинения президенту Трампу. Президента США обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Ранее сообщалось, что Палата представителей планирует завершить процедуру объявления импичмента Трампа до 25 декабря. После этого вопрос об импичменте Трампа будет передан на рассмотрение Сената, в котором большинство имеют представители Республиканской партии.