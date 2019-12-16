Конгрес США оприлюднив юридичне підтвердження звинувачень проти Трампа

При цьому в комітеті зазначили, що згідно зі звітом американського президента слід відсторонити від посади.

Нагадаємо, Конгрес США перейшов до нового етапу розслідування в рамках імпічменту. зокрема, комітет з питань розвідки Конгресу схвалив доповідь про результати розслідування в рамках імпічменту Дональда Трампа.

Крім того, 10 грудня демократи Палати представників висунули два звинувачення президента Трампу. Президента США звинувачують у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Раніше повідомлялося, що Палата представників планує завершити процедуру оголошення імпічменту Трампа до 25 грудня. Після цього питання про імпічмент Трампа буде переданий на розгляд Сенату, в якому більшість мають представники Республіканської партії.