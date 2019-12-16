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Конгресс США обнародовал юридическое подтверждение обвинений против Трампа

Новости » Политика     16.12.2019 - 19:52
Конгресс США обнародовал юридическое подтверждение обвинений против Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Отчет Юридический комитета состоит из 658 страниц

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США обнародовал свой отчет об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отчет на 658 страницах объясняет решение обвинить Дональда Трампа в двух статьях об импичменте: злоупотребление властью и препятствие Конгрессу.

Он также включает в себя отчеты комитета, ранее изданные Комитетом по разведке Палаты представителей, в которых излагаются доказательства против президента.

"В совокупности статьи утверждают, что президент Дональд Трамп поставил свои личные политические интересы выше нашей национальной безопасности, наших свободных и справедливых выборов и наших систем сдержек и противовесов. Он совершил проступок, который будет продолжаться, если его не остановить", - написали в Юридическом комитете.

При этом в комитете отметили, что в соответствии с отчетом, американского президента следует отстранить от должности.

Напомним, Конгресс США перешел к новому этапу расследования в рамках импичмента. В частности, комитет по вопросам разведки Конгресса одобрил доклад о результатах расследования в рамках импичмента Дональда Трампа.

Кроме того, 10 декабря демократы Палаты представителей выдвинули два обвинения президенту Трампу. Президента США обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Ранее сообщалось, что Палата представителей планирует завершить процедуру объявления импичмента Трампа до 25 декабря. После этого вопрос об импичменте Трампа будет передан на рассмотрение Сената, в котором большинство имеют представители Республиканской партии.

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