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Джулиани обнародовал отчет о поездке в Украину

Новости » В мире     15.12.2019 - 23:07
Джулиани обнародовал отчет о поездке в Украину
Фото: Рудольф Джулиани (GettyImages)

Джулиани заявил, что "украинские" материалы доказывают, что Трамп ничего плохого не сделал

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал результаты своего расследования по импичменту Трампа. Об этом Джулиани сообщил в Twitter.

По его словам, собранная информация свидетельствует о том, что Трамп ничего плохого не сделал.

"Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяцы расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывающие правду об этом импичменте и в частности показывают, что Трамп ничего плохого не сделал", - написал Джулиани.

Свои твиты он проиллюстрировал кадрами из снятого им документального фильма, который оправдывает действия хозяина Белого дома.

По словам Джулиани, свидетельства показывают, что "в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании". Импичмент, считает он, служил прикрытием для демократов.

"Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела Байдена. А еще - заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа", - утверждает Джулиани.

У свидетеля Виктора Шокина, по словам адвоката Трампа, есть доказательства, подтверждающие отмывание денег компанией Burisma и Байденами.

"Уволен (Шокин, - ред.) из-за угрозы Байдена задержать 1 млрд долларов жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. В Украине, если это раскроется, полетит много голов", - пишет Джулиани.

"Свидетель Юрий Луценко, преемник Шокина (предоставил, - ред.) записи, которые подтверждают, что посол Йованович по крайней мере дважды давала ложные показания", - продолжает адвокат Трампа.

По словам Джулиани, документы показывают, что Йованович "отказывала в выдаче виз свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов». Документы якобы "четко подтверждают отмывания денег компанией Burisma и Байденами".

"Импичмент от демократов за невиновное поведение призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов; нецелевое использование миллиардов долларов; вымогательство; взяточничество; заговор Национального комитета Демпартии с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа", - подчеркнул Джулиани.

Адвокат Трампа отметил, что "дальше будет еще много другого".

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