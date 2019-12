Джулиани обнародовал отчет о поездке в Украину

Джулиани заявил, что "украинские" материалы доказывают, что Трамп ничего плохого не сделал

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал результаты своего расследования по импичменту Трампа. Об этом Джулиани сообщил в Twitter.

По его словам, собранная информация свидетельствует о том, что Трамп ничего плохого не сделал.

"Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяцы расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывающие правду об этом импичменте и в частности показывают, что Трамп ничего плохого не сделал", - написал Джулиани.

Свои твиты он проиллюстрировал кадрами из снятого им документального фильма, который оправдывает действия хозяина Белого дома.

Budapest Kiev Vienna



After hundreds of hours & months of research, I have garnered witnesses & documents which reveal the truth behind this impeachment, which includes NO wrongdoing by @realDonaldTrump.



These threads only touch the surface. Read & watch all. More to come. pic.twitter.com/WDHGEZIxkw