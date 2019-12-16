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Конгрес США оприлюднив юридичне підтвердження звинувачень проти Трампа

Новини » Політика     16.12.2019 - 19:52
Конгрес США оприлюднив юридичне підтвердження звинувачень проти Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Звіт Юридичний комітету складається з 658 сторінок

Юридичний комітет Палати представників Конгресу США оприлюднив свій звіт про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Звіт на 658 сторінках пояснює рішення звинуватити Дональда Трампа у двох статтях про імпічмент: зловживання владою і перешкода Конгресу.

Він також включає в себе звіти комітету, раніше видані Комітетом з розвідки Палати представників, в яких викладаються докази проти президента.

"У сукупності статті стверджують, що президент Дональд Трамп поставив свої особисті політичні інтереси вище нашої національної безпеки, наших вільних і справедливих виборів і наших систем стримувань і противаг. Він скоїв проступок, який буде тривати, якщо його не зупинити", - написали в Юридичному комітеті.

При цьому в комітеті зазначили, що згідно зі звітом американського президента слід відсторонити від посади.

Нагадаємо, Конгрес США перейшов до нового етапу розслідування в рамках імпічменту. зокрема, комітет з питань розвідки Конгресу схвалив доповідь про результати розслідування в рамках імпічменту Дональда Трампа.

Крім того, 10 грудня демократи Палати представників висунули два звинувачення президента Трампу. Президента США звинувачують у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Раніше повідомлялося, що Палата представників планує завершити процедуру оголошення імпічменту Трампа до 25 грудня. Після цього питання про імпічмент Трампа буде переданий на розгляд Сенату, в якому більшість мають представники Республіканської партії.

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