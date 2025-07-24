Конгресменка Грін поширила фейк про протести в Києві: українці не змовчали

Одіозна ультраправа конгресменка США Марджорі Тейлор Грін поширила неправдиву інформацію про масові протести у Києві. Втім українці швидко спростували ці заяви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в X.
Грін заявила, що люди вийшли на вулиці нібито проти президента Володимира Зеленського і його відмови закінчити війну в Україні.
Грін опублікувала в Х відео, на якому протестувальники вигукують: "Руки геть від НАБУ!", які були зняти під час мітингу після прийняття скандального закону №12414, що знизило незалежність Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Однак конгресменка вирішила, що масові протести у Києві спалахнули нібито саме через Зеленського.
"У Києві спалахнули масові протести проти президента України Зеленського, який є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодець український народ! Викиньте його з посади!", - написала вона.
Ба більше, вона закликала США припинити фінансування та постачання зброї до України.
Проте у коментарях українці пояснили Грін, що вона помиляється, і що причина протестів не Зеленський, а закон, що послаблює НАБУ і САП.
На даний фейк в коментарях під дописом відреагували волонтери й громадські діячі, зокрема Сергій Стерненко та Ігор Ланченков.
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила закон, який суттєво урізає повноваження НАБУ і САП. При цьому повноваження генпрокурора розширили. Президент Володимир Зеленський підписав закон того ж дня, і вже наступного він набрав чинності.
Це викликало суспільний резонанс - українці по всій країні вийшли на протести.
На фоні цього Головне управління розвідки Міноборони України попередило, що російські спецслужби та пропагандисти вивчають ситуацію навколо протестів. За їх даними, ворог може вдатися до провокацій.
А тим часом у Центрі протидії дезінформації зазначили, що РФ вже перекручує зміст мітингів. А російська пропаганда взагалі використовує "фотошоп" та підробляє фото з мітингів, намагаючись вдати, що протести йдуть саме проти президента України Володимира Зеленського.
Зауважимо, що в окремому матеріалі РБК-Україна пояснювало, що не так із законом про НАБУ та САП і яке рішення пропонує Зеленський.
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