Конгрессменка Грин распространила фейк о протестах в Киеве: украинцы не смолчали

Грин заявила, что люди вышли на улицы якобы против президента Владимира Зеленского и его отказа закончить войну в Украине.

Грин опубликовала в Х видео, на котором протестующие выкрикивают: "Руки прочь от НАБУ!", которые были снять во время митинга после принятия скандального закона №12414, снизившего независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Однако конгрессмен решила, что массовые протесты в Киеве вспыхнули якобы именно из-за Зеленского.

"В Киеве вспыхнули массовые протесты против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. Молодец украинский народ, выбросьте его с должности!", - написала она.

Более того, она призвала США прекратить финансирование и поставки оружия в Украину.

Однако в комментариях украинцы объяснили Грин, что она ошибается, и что причина протестов не Зеленский, а закон, ослабляющий НАБУ и САП.

На данный фейк в комментариях под заметкой отреагировали волонтеры и общественные деятели, в частности Сергей Стерненко и Игорь Ланченков.