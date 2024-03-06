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Конгресмени США від обох партій закликали Пентагон до передачі Україні далекобійних ATACMS

Фото: конгресмени США від обох партій закликали Пентагон до передачі Україні ATACMS (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Група американських конгресменів від обох партій звернулась до міністра оборони Сполучених Штатів Америки (США) Ллойда Остіна із закликом передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву конгресменів, яку оприлюднив народний депутат України Єгор Чернєв з комітету Верховної ради з питань нацбезпеки.

У своїй заяві конгресмени не лише закликають передати нашим військовим ракети ATACMS, але й просять допомогти вирішити проблему нестачі боєприпасів. Зокрема закликають надати детальне пояснення причин щодо того, чи існують перешкоди  для негайного виконання запитів чи їх розгляду. 

"Сподіваюся, після надання Україні ракет ATACMS в Шольца (Олаф Шольц, канцлер Німеччини, - ред.) не залишиться ані аргументів проти, ані простору для маневру. Якщо йому потрібен якийсь додатковий сигнал - спробуємо його забезпечити", - написав Чернєв. 

Також народний депутат зауважив, що мова йде саме про далекобійні ракети ATACMS, які летять майже на 300 кілометрів. 

"Минулого разу саме так спрацювала схема з Leopard після анонсу передачі нам Abams. Підтримка в Конгресі по цьому питанню у нас є. Чекаємо, що відповість Білий дім та Пентагон. Маємо пробувати всі методи. Слова "неможливо" існувати не повинно", - додав Чернєв. 

ATACMS для України

Торік українські воїни вдарили по аеродромах росіян у Луганську й Бердянську. В ЗМІ з'явилась інформація про те, що Збройні сили України використовували для удару американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості. Пізніше у США підтвердили таку інформацію. У Вашингтоні уточнили, що нашим воїнам надали ракети з дальністю дії до 165 кілометрів.

Ще в жовтні 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що постачання ATACMS Україні відбуватиметься на постійній основі.

Нещодавно американське видання NBC News повідомляло, що Білий дім працює над тим, щоб надати Україні нові потужні балістичні ракети великої дальності.

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