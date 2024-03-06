Конгрессмены США от обеих партий призвали Пентагон к передаче Украине дальнобойных ATACMS

В своем заявлении конгрессмены не только призывают передать нашим военным ракеты ATACMS, но и просят помочь решить проблему нехватки боеприпасов. В частности призывают предоставить детальное объяснение причин относительно того, существуют ли препятствия для немедленного выполнения запросов или их рассмотрения.

"Надеюсь, после предоставления Украине ракет ATACMS у Шольца (Олаф Шольц, канцлер Германии, - ред.) не останется ни аргументов против, ни пространства для маневра. Если ему нужен какой-то дополнительный сигнал - попробуем его обеспечить", - написал Чернев.

Также народный депутат отметил, что речь идет именно о дальнобойных ракетах ATACMS, которые летят почти на 300 километров.

"В прошлый раз именно так сработала схема с Leopard после анонса передачи нам Abams. Поддержка в Конгрессе по этому вопросу у нас есть. Ждем, что ответит Белый дом и Пентагон. Должны пробовать все методы. Слова "невозможно" существовать не должно", - добавил Чернев.

ATACMS для Украины

В прошлом году украинские воины ударили по аэродромам россиян в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины использовали для удара американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставили в небольшом количестве. Позже в США подтвердили такую информацию. В Вашингтоне уточнили, что нашим воинам предоставили ракеты с дальностью действия до 165 километров.

Еще в октябре 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что поставки ATACMS Украине будут происходить на постоянной основе.

Недавно американское издание NBC News сообщало, что Белый дом работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты большой дальности.

Помощь Украине от США

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы он вступил в силу, документ еще должна одобрить Палата представителей и подписать президент Джо Байден.

Как пишет CNN, Палата представителей может проголосовать за финансовую помощь Украине в конце марта, или в апреле.