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У Конгресі США вважають, що використання Путіним військ КНДР має бути "червоною лінією"

Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер закликав президента США Джо Байдена визнати використання військ Північної Кореї проти України "червоною лінією" для США і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Тернера у соцмережі X.

Згідно з дописом, конгресмен звернувся до Байдена з відповідним листом.

Він цікавиться, чому адміністрація не змогла оперативно поінформувати Конгрес "про рух північнокорейських військ до Росії". 

Тернер зауважив, що використання північнокорейських військ проти України повинно бути червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО.

Нагадаємо, за даними ГУР, близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на сході Росії з метою відправки на війну проти України. Вони почнуть воювати вже в листопаді.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до партнерів із закликом.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що "це свідчить про рівень відчаю" керівників РФ.

У НАТО не виключають, що солдати з КНДР можуть опинитися на полі бою в Україні. Однак зараз в альянсі немає підтвердження їхньої участі.

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КНДРВійна Росії проти України