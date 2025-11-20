У Конгресі США не знали про новий "мирний план" щодо України

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, який є співавтором законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, заявив, що нічого не знав про план.

Водночас він висловив думку, що жоден план не працюватиме без значної військової підтримки США для України та заходів, що битимуть по спроможності Росії фінансувати війну.

Грем також висловив сподівання, що злив інформації про план стане поштовхом для розгляду двопартійного проєкту щодо вторинних санкцій проти тих, хто активно торгує з Росією.

"Жоден план не працюватиме, доки Путін і його союзники не повірять, що ми серйозно готові до більшої військової допомоги, більших спроможностей України завдавати Росії болючих ударів у військовий спосіб, і щодо більших економічних наслідків для тих, хто фінансує воєнну машину Путіна", - зазначив він.

Сенатори-республіканці Майк Раундс і Пітр Рікетс, які входять до підкомітету з питань Європи комітету з міжнародних відносин, теж стверджують, що їм не відомі ніякі деталі цього плану.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон, який незабаром залишить свою посаду, розкритикував адміністрацію Трампа за те, що вона, як писали ЗМІ, веде переговори з росіянами без участі українців і, здається, тисне на Київ.

"Це нагадує Мюнхен 1938 року", - написав він у соціальній мережі X, маючи на увазі угоду, яку критикують за спробу "заспокоїти" нацистську Німеччину, віддавши їй деякі території, що підбадьорило Адольфа Гітлера спробувати завоювати Європу.