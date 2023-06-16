У Конгресі США зареєстрували низку важливих законопроектів щодо війни в Україні: подробиці

У Конгресі США зареєстрували низку важливих законопроєктів, які стосуються Росії та війни в Україні. Йдеться про надання ЗСУ нової зброї та конфіскацію заарештованих активів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт старшого радника Конгресу США Пола Массаро.

"Це всі законопроекти поточного (118-го) Конгресу", - йдеться у повідомленні.

Массаро навів список цих законопроектів:

Надіслати Україні ATACMS;

Конфіскувати російські 350 мільярдів доларів;

Визнати Росію державою-спонсором тероризму;

Визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією;

Визнати геноцид.

За його словами, це законопроекти та резолюції Палати представників і Сенату США.

Конфіскація активів Росії

Представники Конгресу США вчора, 15 червня, представили законопроєкт, який би дозволив використовувати заморожені активи Росії для допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни відчують втрату у разі, якщо США вирішать конфіскувати їхні активи на користь України. Це дуже важлива мета.

ATACMS для ЗСУ

Українське керівництво як військове, так і політичне наголошує, що ЗСУ потребують далекобійної зброї для перемоги у війні. Довгий час партнери не хотіли надавати Україні таку зброю, побоюючись, що військові можуть використати її для ударів по території РФ.

Останнім часом риторика США щодо ATACMS змінилася. Зокрема, американські конгресмени внесли до парламенту резолюцію із закликом до адміністрації президента США Джо Байдена надати Україні ці ракети.

Визнання Росії державою-спонсором тероризму

Згідно з американським законодавством, Держдепартамент США має право вносити держави до переліку держав-спонсорів тероризму, а також виключати їх. На країни, які перебувають у такому списку, накладаються додаткові санкції.

Верховна Рада у річницю російського вторгнення закликала парламенти інших країн визнати геноцид українців, а Росію державою-спонсором тероризму. Нещодавно держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США можуть визнати РФ державою-спонсором тероризму.

Санкції проти ПВК "Вагнера"

Сполучені Штати у січні запровадили санкції проти приватної військової компанії Росії "Вагнера". При цьому Вашингтон визнав ПВК міжнародною злочинною організацією.

Наприкінці травня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти ватажка ПВК "Вагнера" у Малі. Під обмеження потрапив росіянин Іван Маслов.