ua ru
Пт, 16 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про ініціативу конфіскувати активи РФ у США: може бути досягнуто важливої мети

Новость на русском →
Київ, Четвер 15 червня 2023 23:05
Зеленський про ініціативу конфіскувати активи РФ у США: може бути досягнуто важливої мети Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни відчують втрату у разі, якщо США вирішать конфіскувати їхні активи на користь України. Це дуже важлива мета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави подякував конгресменам, які сьогодні внесли до американського парламенту законопроект про конфіскацію російських активів та передачу їх як репарацій Україні. За словами Зеленського, у таких диктатурах саме гроші є найвищою цінністю, тим більше для людей, які обіймають керівні посади.

"Коли свої гроші втратить і держава-терорист, і всі російські особи, чия колаборація з Кремлем створила умови для російської агресії або які є публічним прикриттям для російських корупціонерів, тоді буде досягнуто дуже важливої мети - вони відчують, що таке втрата", - зазначив Зеленський.

Він додав, що росіяни не поважають життя - їхня влада не цінує людей і готова витрачати людські життя сотнями тисяч.

"А ось гроші вони жаліють. Свої активи вони цінують. Вони мають їх повністю втратити, причому на користь тих, хто постраждав від їхньої агресії, від цієї терористичної війни на користь нашої держави, наших людей", - наголосив президент.

Конфіскація російських активів у США

Нагадаємо, у лютому генпрокурор США Меррік Гарленд уперше дозволив конфісковані кошти російського олігарха Україні. Тоді він зазначав, що такий крок "явно не буде останнім".

При цьому сьогодні конгресмени з Республіканської та Демократичної партій зареєстрували законопроект у парламенті, яким пропонується надати додаткову допомогу Україні з використанням активів, заарештованих у Центрального банку Російської Федерації та інших суверенних активів РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Конгресс США Війна Росії проти України
NEWS
РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом