Зеленський про ініціативу конфіскувати активи РФ у США: може бути досягнуто важливої мети

Росіяни відчують втрату у разі, якщо США вирішать конфіскувати їхні активи на користь України. Це дуже важлива мета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави подякував конгресменам, які сьогодні внесли до американського парламенту законопроект про конфіскацію російських активів та передачу їх як репарацій Україні. За словами Зеленського, у таких диктатурах саме гроші є найвищою цінністю, тим більше для людей, які обіймають керівні посади.

"Коли свої гроші втратить і держава-терорист, і всі російські особи, чия колаборація з Кремлем створила умови для російської агресії або які є публічним прикриттям для російських корупціонерів, тоді буде досягнуто дуже важливої мети - вони відчують, що таке втрата", - зазначив Зеленський.

Він додав, що росіяни не поважають життя - їхня влада не цінує людей і готова витрачати людські життя сотнями тисяч.

"А ось гроші вони жаліють. Свої активи вони цінують. Вони мають їх повністю втратити, причому на користь тих, хто постраждав від їхньої агресії, від цієї терористичної війни на користь нашої держави, наших людей", - наголосив президент.

Конфіскація російських активів у США

Нагадаємо, у лютому генпрокурор США Меррік Гарленд уперше дозволив конфісковані кошти російського олігарха Україні. Тоді він зазначав, що такий крок "явно не буде останнім".

При цьому сьогодні конгресмени з Республіканської та Демократичної партій зареєстрували законопроект у парламенті, яким пропонується надати додаткову допомогу Україні з використанням активів, заарештованих у Центрального банку Російської Федерації та інших суверенних активів РФ.