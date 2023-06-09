У США хочуть закликати Байдена передати Україні ATACMS: у Конгрес внесли резолюцію

Американські конгресмени, республіканці та демократи, внесли до парламенту резолюцію із закликом до адміністрації президента США Джо Байдена розпочати постачання далекобійних ракет ATACMS в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Комітету із закордонних справ Палати представників США.

Як зазначив один зі співавторів проекту резолюції, голова Комітету з закордонних справ республіканець Майкл Маккол, якщо влада США не надаватиме Україні необхідного озброєння, то це лише затягуватиме війну.

"Успіх контрнаступу України безпосередньо пов'язаний з військовою допомогою, що надається США і нашими союзниками. У зв'язку з цим вкрай прикро, що адміністрація затримує мільярди доларів коштів, за допомогою яких вона могла б негайно передати ATACMS Україні", - наголосив конгресмен.

У самому документі сказано, що США та країни-союзники мають тисячі ракет ATACMS, і частину з них можна передати Україні. Автори ініціативи згадують рішення Британії та Франції про передачу українським захисникам далекобійних ракет Storm Shadow та Scalp дальністю від 250 кілометрів.

У проекті резолюції наголошується, що передача ATACMS надасть ЗСУ можливість завдавати ударів по глибокому тилу ворога. Це вплине на здатність Росії далі вести війну.

Ракети ATACMS

Варто зауважити, що ракети ATACMS можуть бити по цілях на відстані до 300 км. Запускати їх українські захисники можуть за допомогою РСЗВ HIMARS, які раніше передали США.

Українські офіційні особи неодноразово наполягали на тому, що наша країна потребує таких постачань. Але Вашингтон поки що відмовляється від передачі Україні ракет. На позицію американської влади не вплинуло й рішення Британії про передачу Storm Shadow.

При цьому Байден нещодавно заявляв про те, що питання постачання ракет в Україну все ще розглядають.