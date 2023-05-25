ua ru
Чт, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США ввели санкції проти ватажка ПВК "Вагнера" у Малі

Новость на русском →
Четвер 25 травня 2023 22:24
США ввели санкції проти ватажка ПВК "Вагнера" у Малі Фото: Прапор США (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти ватажка ПВК "Вагнера" у Малі. Під обмеження потрапив росіянин Іван Маслов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів США.

"Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти Івана Олександровича Маслова, керівника воєнізованих формувань російської приватної військової компанії "Вагнера", що базується в Малі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ПВК "Вагнера" може намагатися приховати свої зусилля щодо придбання військової техніки для використання її у війні проти України, у тому числі працюючи через Малі та інші країни.

"Санкції міністерства фінансів проти високопоставленого представника ПВК "Вагнера" в Малі виявляють і підривають ключового оперативника, який підтримує глобальну діяльність групи", - сказав заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Е. Нельсон.

ПВК "Вагнера" у Малі

З 2020-го в Малі сталося два державні перевороти. В результаті тимчасовим президентом став полковник Ассімі Гоїта. У серпні 2022 року, після того, як відносини між Францією та малийською військовою хунтою погіршилися, останні французькі військові, які брали участь в антитерористичній операції "Бархан", залишили Малі.

У вересні 2021 року стало відомо, що керівництво Малі на тлі розриву відносин із західними союзниками обговорює можливість угоди з ПВК "Вагнера".

Міжнародні організації пізніше повідомляли, що "вагнерівці" в Малі вчиняли низку злочинів та порушували права людини.

Нещодавно в Державному департаменті США підтвердили інформацію ЗМІ про те, що ПВК "Вагнера" намагалась переправити зброю через Малі з метою використання її на війні в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Мали Вагнерівці
NEWS
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром