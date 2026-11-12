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У Конгресі США вимагають від Трампа та Маска пояснити ситуацію зі Starlink в Україні

19:00 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
У Конгресі США вимагають від Трампа та Маска пояснити ситуацію зі Starlink в Україні Фото: Ілон Маск - Дональд Трамп (Getty Images)
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Понад 100 членів Конгресу США вимагають від адміністрації президента Дональда Трампа та компанії SpaceX пояснити причини втрати Україною доступу до системи Starshield та негайно відновити її роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні заяви двопартійної фракції Конгресу України та конгресмена Дона Бейкона.

За інформацією українського корпусу в Конгресі, обмеження та зниження швидкості для військової платформи Starshield суттєво перешкоджають здатності України захищатися від російської агресії.

Конгресмени наголошують, що подібні рішення фактично грають на руку кремлівському режиму.

"Ця ситуація призводить до вбивств ще більшої кількості українців. Ці дії допомагають воєнному злочинцю Путіну", - заявив Дон Бейкон.

Американські законодавці вимагають здійснити масштабний нагляд та встановити всіх відповідальних за ухвалення такого рішення, наголошуючи, що підтримка дій тирана суперечить інтересам США.

Нагадаємо, що українські військові на передовій зіткнулися з технічними труднощами у використанні супутникового зв'язку.

Зокрема, раніше стало відомо, що обмеження Starshield для України діє у ключовій зоні для перехоплення дронів РФ, через що швидкість з'єднання обмежилася по всій лінії оборони.

Крім того, західні ЗМІ повідомляли про можливі політичні причини таких кроків.

Як писали у медіа, США могли навмисно сповільнити Starlink для тиску на Україну під час переговорів з РФ, що суттєво ускладнює ЗСУ протидію ворожим реактивним безпілотникам.

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