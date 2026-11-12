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В Конгрессе США требуют от Трампа и Маска объяснить ситуацию со Starlink в Украине

19:00 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
В Конгрессе США требуют от Трампа и Маска объяснить ситуацию со Starlink в Украине Фото: Илон Маск - Дональд Трамп (Getty Images)
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Более 100 членов Конгресса США требуют от администрации президента Дональда Трампа и компании SpaceX объяснить причины потери Украиной доступа к системе Starshield и немедленно возобновить ее работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные заявления двухпартийной фракции Конгресса Украины и конгрессмена Дона Бэйкона.

По информации украинского корпуса в Конгрессе, ограничение и понижение скорости для военной платформы Starshield существенно препятствуют способности Украины защищаться от российской агрессии.

Конгрессмены отмечают, что подобные решения фактически играют на руку кремлевскому режиму.

"Эта ситуация приводит к убийствам еще большего количества украинцев. Эти действия помогают военному преступнику Путину", - заявил Дон Бэйкон.

Американские законодатели требуют осуществить масштабный надзор и установить всех ответственных за принятие такого решения, отмечая, что поддержка действий тирана противоречит интересам США.

Напомним, что украинские военные на передовой столкнулись с техническими трудностями в использовании спутниковой связи.

Ранее стало известно, что ограничение Starshield для Украины действует в ключевой зоне для перехвата дронов РФ, из-за чего скорость соединения ограничилась по всей линии обороны.

Кроме того, западные СМИ сообщали о возможных политических причинах подобных шагов.

Как писали в медиа, США могли намеренно замедлить Starlink для давления на Украину во время переговоров с РФ, что существенно усложняет ВСУ противодействие враждебным реактивным беспилотникам.

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