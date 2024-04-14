У Конгресі США терміново проголосують підтримку Ізраїлю. Можливо, і допомогу Україні також

В суботу керівництво республіканців у Палаті представників оголосило, що наступного тижня палата голосуватиме за законопроект на підтримку Ізраїлю. Атака Ірану викликала нові двопартійні заклики до ухвалення пакету іноземної допомоги, пише американське видання.

"У світлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль наступного тижня Палата представників відійде від свого раніше оголошеного розкладу законодавчих засідань, щоб натомість розглянути законодавство, яке підтримує нашого союзника Ізраїль і притягує до відповідальності Іран та його терористичних ставлеників", — йдеться у заяві лідера більшості Стіва Скаліса.

З тексту оголошення незрозуміло, за який саме документ голосуватиме Палата представників, чи йдеться саме про пакет допомоги іноземним державам, який поєднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню.

Скаліз сказав, що "додаткову інформацію… буде надано".