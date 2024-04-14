В Конгрессе США срочно проголосуют поддержку Израиля. Возможно, и помощь Украине тоже

В субботу руководство республиканцев в Палате представителей объявило, что на следующей неделе палата будет голосовать за законопроект в поддержку Израиля. Атака Ирана вызвала новые двухпартийные призывы к принятию пакета иностранной помощи, пишет американское издание.

"В свете неоправданной атаки Ирана на Израиль на следующей неделе Палата представителей отойдет от своего ранее объявленного расписания законодательных заседаний, чтобы рассмотреть законодательство, которое поддерживает нашего союзника Израиль и привлекает к ответственности Иран и его террористических ставленников", — говорится в заявлении. .

Из текста объявления непонятно, за какой документ будет голосовать Палата представителей, идет ли речь именно о пакете помощи иностранным государствам, который объединяет финансирование Израиля с помощью Украине и Тайваню.

Скализ сказал, что "дополнительная информация… будет предоставлена".