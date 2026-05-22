Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Конгресі США скасували голосування щодо обмеження війни Трампа проти Ірану

02:34 22.05.2026 Пт
2 хв
Чому голосування перенесли?
aimg Едуард Ткач
Фото: нове голосування очікується після тижневих канікул (Getty Images)

Керівництво Республіканської партії в Палаті представників США раптово скасувало голосування щодо обмеження військової кампанії президента Дональда Трампа проти Ірану. Причиною став ризик затвердження документа.

Як пишуть ЗМІ, голосування цієї ночі (мається на увазі за київським часом) могло б стати першим успішним засудженням Конгресом воєнних дій Трампа щодо Ірану після того, як уже були численні невдалі спроби демократів ухвалити це рішення.

Голова Комітету зі збройних сил Палати представників Майк Роджерс пояснив, що лідери республіканців скасували голосування через те, що занадто багато законодавців від їхньої партії були відсутні.

Тобто, відсутність достатньої кількості представників Республіканської партії дозволила б ухвалити цей законопроєкт.

"Ми пройшли шлях від поразки з різницею в одне очко до нічиєї минулого тижня, а сьогодні ввечері вони (Республіканська партія - ред.) влаштували це боягузливе відступництво", - сказав конгресмен-демократ Джаред Гаффман.

Тепер республіканці планують винести це питання на розгляд після повернення палати з тижневих канікул, приурочених до Дня пам'яті.

Водночас Axios зазначає, що голосування значною мірою має символічний характер. Причина в тому, що Трамп може накласти вето на цей законопроєкт.

Важливо додати, що Республіканська партія в основному підтримала військову кампанію Трампа, але занепокоєння всередині партії посилилося після того, як конфлікт затягнувся без схвалення Конгресу.

Низка республіканців вказують, що 60-денний термін згідно із законом про військові повноваження, який зобов'язує вивести американські війська, якщо немає схвалення Конгресу на їхнє використання, - уже минув.

Але в Білому домі стверджують, що ця вимога не діє, оскільки між США та Іраном досягнуто припинення вогню.

Мирна угода з Іраном

Нагадаємо, за даними CNN, президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розійшлися в думках щодо майбутньої війни проти Ірану.

Зокрема, США цього тижня мали знову почати бомбардування Ірану, але незабаром Трамп оголосив про припинення ударів на прохання союзників у Перській затоці. Він очікує досягнення угоди шляхом переговорів. Тим часом Нетаньяху скептично ставиться до цієї ідеї і вважає помилкою перенесення атаки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що верховний лідер Ірану аятолла Моджтаба Хаменеї затвердив директиву. Вона свідчить, що запаси збагаченого урану, близького до збройового рівня, не повинні вивозитися за межі країни.

