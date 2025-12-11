В Конгресі США схвалили проєкт оборонного бюджету з грошима на допомогу Україні

В США Палата представників, нижня палата Конгресу, схвалила проєкт закону про національну оборону у 2026 році (NDAA). В затвердженому оборонному бюджеті там є й гроші на допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зазначається, що загальний оборонний бюджет США у 2026 році складе 900 мільярдів доларів. З них 800 млн доларів передбачається виділити на допомогу Україні попри позицію адміністрації президента Дональда Трампа.
Також в законі робиться посилений акцент на європейській обороні. Білому дому заборонено зменшувати чисельність військ в Європі нижче 76 тисяч осіб на термін в понад 45 днів. Заборонено також вивозити або передавати ключове військове обладнання.
Окрім того, 400 млн доларів США виділяється на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), а термін дії самої програми продовжено до 2029 року. Ще 400 мільйонів доларів виділяються на інші потреби України.
Варто зазначити, що Конгрес ще повинен окремо затвердити фінансування для Пентагону в законопроєкті про видатки бюджету на 2026 фінансовий рік. Фінансовий рік, на відміну від календарного, в США починається та завершується у вересні.
Зазначимо, раніше ми писали, що в оновленій версії законопроєкту про оборонний бюджет США на 2026 рік посилено обмеження на скорочення військового контингенту в Європі та Південній Кореї. Документ спрямований на збереження стабільності в ключових регіонах і зміцнення позицій Вашингтона серед союзників.
А трохи раніше американські законодавці оприлюднили підсумковий варіант оборонного законопроєкту на 2026 фінансовий рік, закріпивши рекордний рівень фінансових витрат на сектор національної безпеки та підтримку України, при цьому загальний обсяг військового бюджету склав 901 млрд доларів, що перевищує травневий запит адміністрації Дональда Трампа приблизно на 8 млрд.