В Конгресі США схвалили проєкт оборонного бюджету з грошима на допомогу Україні

Зазначається, що загальний оборонний бюджет США у 2026 році складе 900 мільярдів доларів. З них 800 млн доларів передбачається виділити на допомогу Україні попри позицію адміністрації президента Дональда Трампа.

Також в законі робиться посилений акцент на європейській обороні. Білому дому заборонено зменшувати чисельність військ в Європі нижче 76 тисяч осіб на термін в понад 45 днів. Заборонено також вивозити або передавати ключове військове обладнання.

Окрім того, 400 млн доларів США виділяється на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), а термін дії самої програми продовжено до 2029 року. Ще 400 мільйонів доларів виділяються на інші потреби України.

Варто зазначити, що Конгрес ще повинен окремо затвердити фінансування для Пентагону в законопроєкті про видатки бюджету на 2026 фінансовий рік. Фінансовий рік, на відміну від календарного, в США починається та завершується у вересні.