В Конгрессе США одобрили проект оборонного бюджета с деньгами на помощь Украине

Отмечается, что общий оборонный бюджет США в 2026 году составит 900 миллиардов долларов. Из них 800 млн долларов предполагается выделить на помощь Украине несмотря на позицию администрации президента Дональда Трампа.

Также в законе делается усиленный акцент на европейской обороне. Белому дому запрещено уменьшать численность войск в Европе ниже 76 тысяч человек на срок в более 45 дней. Запрещено также вывозить или передавать ключевое военное оборудование.

Кроме того, 400 млн долларов США выделяется на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а срок действия самой программы продлен до 2029 года. Еще 400 миллионов долларов выделяются на другие нужды Украины.

Стоит отметить, что Конгресс еще должен отдельно утвердить финансирование для Пентагона в законопроекте о расходах бюджета на 2026 финансовый год. Финансовый год, в отличие от календарного, в США начинается и завершается в сентябре.