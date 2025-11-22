У Конгресі США розкритикували мирний план Трампа щодо України

Колишній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл вважає, що в оточенні Трампа більше зосереджені на тому, як задобрити російського диктатора Володимира Путіна, аніж на тому, як забезпечити сталий мир.

"Путін витратив цілий рік, намагаючись виставити за дурня президента Трампа. Якщо посадовці адміністрації більше турбуються про те, як умиротворити Путіна, аніж про забезпечення реального миру - президенту потрібні нові радники. Винагороджувати російську бійню було б катастрофою для інтересів Америки. А така капітуляція, як вихід з Афганістану за Байдена, була б катастрофою для спадку "миру завдяки силі", - зазначив він.

Сенатор-демократ Джин Шахін, яка є співголовою комітету закордонних справ Сенату, заявила, що це більш виглядає як "план Путіна".

"Що справді треба робити США - це тиснути на Путіна, надати далекобійну зброю, накладати вторинні санкції на компанії, які підживлюють російську воєнну машину, і змусити Путіна сідати за стіл для справжніх перемовин. Ми у цій угоді не маємо представляти інтереси Росії", - наголосила вона.

Голова комітету збройних сил у Сенаті Роджер Вікер зазначив, що план має реальні недоліки й він "дуже скептичний" щодо шансів цього документа забезпечити мир.

За його словами, Україну не можна примушувати віддавати її землі одному з найгірших воєнних злочинців світу в особі Путіна.

"Розміри та розташування збройних сил України - це суверенний вибір її влади та народу. А будь-які запевнення, що надаються Путіну, не мають винагороджувати його лихі дії чи підривати безпеку США або їхніх союзників. Зокрема, будь-які припущення, що ми можемо забезпечувати контроль над озброєнням з таким серійним брехуном і вбивцею як Путін слід сприймати з особливим скепсисом", - наголосив Вікер.