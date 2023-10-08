Авіаносці США вирушають на схід Середземного моря через війну в Ізраїлі

США направляють свої авіаносну групу до східної частини Середземного моря через напад терористів ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна, яку опублікувала репортерка CNN Наташа Бертранд .

Міністр скерував авіаносну ударну групу ВМС США "Джеральд Р. Форд" до Східного Середземномор'я.

Штати також зробили кроки для посилення ескадрилій винищувачів F-35, F-15, F-16 і A-10 ВПС США в регіоні.

Окрім того, США також нададуть Ізраїлю військово-технічну допомогу, яка включає, зокрема, боєприпаси.

За словами голови Пентагону, перша частина допомоги надійде до Ізраїля вже найближчими днями.

Остін додав, що США підтримують війська в готовності по всьому світу до подальшого посилення сил стримування в разі потреби.

Що цьому передувало

Вчора терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїля з Сектору Газа та вступили в бій з ізраїльськими військами. ХАМАС вдалося захопити низку населених пунктів.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Зазначимо, що через напад ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 500 людей.

Додамо, що раніше президент США Джо Байден, що Штати подбають про те, щоб Єрусалим отримав всю необхідну допомогу і зміг захищати себе від терористичної загрози, а після цього розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю.

До того ж, держсекретар США Ентоні Блінкен повідомляв, що сьогодні Штати оголосять про надання підтримки Ізраїлю.

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