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США посилять військову допомогу Ізраїлю, - Байден

Вівторок 10 жовтня 2023 22:17
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США посилять військову допомогу Ізраїлю, - Байден Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки збільшать додаткову військову допомогу Ізраїлю. Мова йде про боєприпаси та ракети для систем ППО.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Джо Байден пояснив, що це охоплюватиме боєприпаси та ракети для систем ППО "Залізний Купол".

"Ми збираємося переконатися, що Ізраїль не вичерпає ці критично важливі ресурси для захисту своїх міст і своїх громадян", - сказав він.

Конгресу буде запропоновано вжити термінових заходів для фінансування потреб національної безпеки найважливіших партнерів США.

"Йдеться не про партії чи політику. Йдеться про безпеку нашого світу", - додає він.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали розстрілювати як військових, так і мирних жителів.

У відповідь Ізраїль почав атакувати бойовиків ХАМАСу на території сектору Газа. Як зазначив міністр оборони країни Йоав Галант, Ізраїль зараз переходить у повноцінний наступ.

При цьому низка країн виступила з підтримкою бойовиків з ХАМАС. Зокрема це Ємен і Іран. Також атакувати Ізраїль з території Лівану вже розпочали бойовики "Хезболли".

Також сьогодні Байден сказав, що країни, які хочуть втрутитися у війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, мають утриматись від таких дій.

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