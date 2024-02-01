В Конгрессе США предполагают, что вопросы границ и помощи Украине разделят, - СМИ

В Конгрессе США, вероятно, будет разделен вопрос безопасности границы с Мексикой и связанной с этим финансовой помощи Украине из-за беспокойства по поводу реформирования пограничной политики.

Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, передает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Как отмечает The Hill, об этом Джонсон сообщил трем лидерам парламентов стран Балтии. На такой шаг в США могут пойти из-за беспокойства по поводу реформ в пограничной политике.

Источник издания отметил, что окончательное решение будет зависеть от текста документа по границе, который появится по итогам переговоров в Сенате.

В то же время спикер Джонсона Радж Шах в комментарии Semafor уменьшил значение этих комментариев и сказал, что они были сделаны в "гипотетическом контексте".

Пока не ясно, будет ли означать возможное разделение этого пакета проведения отдельного голосования в Палате представителей по всем пунктам, включая вопрос помощи Украине.

Как отмечается, отдельное голосование по военной помощи Киеву может подвергнуть Джонсона критику со стороны радикальных законодателей из его Республиканской партии, выступающих против дальнейшей помощи Украине.

Финпомощь для Украины и соглашение США о границе с Мексикой

В октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект объемом 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на Украину, а 14,3 млрд долларов - на Израиль.

Однако в декабре Сенат заблокировал рассмотрение этого документа. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

Недавно Сенат и Конгресс согласовали текст соглашения по границе США с Мексикой. Впрочем, Джонсон назвал проект соглашения "мертворожденным". Таким образом, он намекнул, что республиканское большинство в нижней палате Конгресса не планирует голосовать за документ.