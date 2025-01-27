В Конгресі США пригрозили санкціями країнам, які відмовляться приймати своїх мігрантів

"Колумбія та всі країни мають бути напоготові - Конгрес повністю готовий запровадити санкції та інші заходи проти тих, хто не співпрацює в повному обсязі або не виконує вимоги щодо прийняття своїх громадян, які нелегально перебувають у США", - заявив Джонсон.

Спікер Палати представників додав, що голова Білого дому Дональд Трамп ставить Штати на перше місце, а Конгрес впроваджуватиме політику, яка "посилить його порядок денний".