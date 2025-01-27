В Конгрессе США пригрозили санкциями странам, которые откажутся принимать своих мигрантов

Соединенные Штаты Америки (США) готовы ввести санкции против тех стран, которые будут отказываться принимать обратно своих граждан, нелегально находящихся в Штатах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.
"Колумбия и все страны должны быть начеку - Конгресс полностью готов ввести санкции и другие меры против тех, кто не сотрудничает в полном объеме или не выполняет требования по принятию своих граждан, нелегально находящихся в США", - заявил Джонсон.
Спикер Палаты представителей добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп ставит Штаты на первое место, а Конгресс будет внедрять политику, которая "усилит его повестку дня".
Вопрос массовых депортаций нелегальных мигрантов из Штатов стал одним из главных обещаний предвыборной кампании Трампа. 24 января в Белом доме уже анонсировали первые шаги в этом вопросе.
В то же время не все страны согласились сразу принять обратно своих мигрантов. Во время инцидента с Колумбией США пригрозили стране 25% пошлинами на все товары и санкциями, после чего Богота и Вашингтон достигли взаимопонимания.
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