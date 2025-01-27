В Конгрессе США пригрозили санкциями странам, которые откажутся принимать своих мигрантов

"Колумбия и все страны должны быть начеку - Конгресс полностью готов ввести санкции и другие меры против тех, кто не сотрудничает в полном объеме или не выполняет требования по принятию своих граждан, нелегально находящихся в США", - заявил Джонсон.

Спикер Палаты представителей добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп ставит Штаты на первое место, а Конгресс будет внедрять политику, которая "усилит его повестку дня".