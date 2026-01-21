ua en ru
Политика
В Конгрессе США неоднозначно отреагировали на желание Трампа захватить Гренландию

США, Среда 21 января 2026 09:27
В Конгрессе США неоднозначно отреагировали на желание Трампа захватить Гренландию Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Представители Республиканской партии США неоднозначно восприняли угрозы президента Дональда Трампа взять под контроль Гренландию. Некоторые считают, что Трамп может уничтожить НАТО, другие призывают не беспокоиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Республиканцы опасаются, что Трамп может реализовать угрозы захватить Гренландию военным путем. Потенциально это может полностью дестабилизировать НАТО.

"Я не слышал ни одной убедительной причины для поддержки действий против союзников по НАТО. Мы рискуем, если будем продвигаться дальше", - сказал изданию конгрессмен Дэн Ньюхаус.

Конгрессмен Дон Бейкон раскритиковал Трампа, отметив, что невозможно поступать таким образом с союзниками, особенно, когда "они всегда будут сотрудничать с нами в любом вопросе, который мы хотели бы там сделать".

Конгрессмен Марк Алфорд поддержал идею взять под контроль Гренландию, но сделать это нужно невоенным путем. США должны наладить очень тесные отношения с островом.

"Путь к этому - использовать наше влияние как нации, чтобы попытаться убедить народ Гренландии, что в их интересах отделиться от Дании, чтобы мы могли их купить", - сказал он.

Еще один конгрессмен, Ричард Хадсон, сказал изданию, что его не очень волнует перспектива вторжения на территорию союзника по НАТО. А конгрессмен Бадди Картер назвал угрозы Трампа "инструментом в запасе".

"Смотрите, это инструмент в запасе. Или просто угрожает он, или использует его как рычаг влияния. Кто знает?", - сказал он.

Напомним, что тем временем администрация президента Франции Эммануэля Макрона инициировала проведение военных учений НАТО в Гренландии на фоне обострения кризиса вокруг острова.

А премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен предупредил, что военный конфликт между Гренландией и США маловероятен, но такой сценарий нельзя исключать. Жители острова должны быть готовы. Особенно с учетом того, что Трамп отказался комментировать возможность применения силы для того, чтобы присоединить Гренландию к США.

Подробнее о том, как Трамп шантажирует Европу, - в материале РБК-Украина.

