В Конгрессе США неоднозначно отреагировали на желание Трампа захватить Гренландию

Представители Республиканской партии США неоднозначно восприняли угрозы президента Дональда Трампа взять под контроль Гренландию. Некоторые считают, что Трамп может уничтожить НАТО, другие призывают не беспокоиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Республиканцы опасаются, что Трамп может реализовать угрозы захватить Гренландию военным путем. Потенциально это может полностью дестабилизировать НАТО.

" Я не слышал ни одной убедительной причины для поддержки действий против союзников по НАТО. Мы рискуем, если будем продвигаться дальше", - сказал изданию конгрессмен Дэн Ньюхаус.

Конгрессмен Дон Бейкон раскритиковал Трампа, отметив, что невозможно поступать таким образом с союзниками, особенно, когда " они всегда будут сотрудничать с нами в любом вопросе, который мы хотели бы там сделать".

Конгрессмен Марк Алфорд поддержал идею взять под контроль Гренландию, но сделать это нужно невоенным путем. США должны наладить очень тесные отношения с островом.

"Путь к этому - использовать наше влияние как нации, чтобы попытаться убедить народ Гренландии, что в их интересах отделиться от Дании, чтобы мы могли их купить", - сказал он.

Еще один конгрессмен, Ричард Хадсон, сказал изданию, что его не очень волнует перспектива вторжения на территорию союзника по НАТО. А конгрессмен Бадди Картер назвал угрозы Трампа "инструментом в запасе".