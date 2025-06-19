У Конгресі США хочуть заборонити Трампу втручатися у конфлікт Ізраїлю та Ірану

Проєкт резолюції запропонував республіканець-конгресмен Палати представників Томас Массі, об'єднавшись з деякими демократами.

"Конгрес має виключне право оголошувати війну Ірану. Триваюча війна між Ізраїлем та Іраном не є нашою війною. Навіть якби це було так, Конгрес повинен вирішувати такі питання відповідно до нашої Конституції", - сказав напередодні Массі.

У резолюції йдеться, що президенту США відповідно до розділу 5 Резолюції про воєнні повноваження доручають вивести американські війська "з несанкціонованих бойових дій в Ірані".

У висновках документа зазначають, що Конгрес має виключне право оголошувати війну, а законодавці не зробили цього та не надали спеціального дозволу на такі дії.

"Конгрес цим доручає президенту припинити використання Збройних сил Сполучених Штатів у бойових діях проти Ісламської Республіки Іран або будь-якої частини уряду чи військових сил, окрім випадків, коли це прямо дозволено оголошенням війни або спеціальним дозволом на застосування військової сили проти Ірану", - йдеться у резолюції.