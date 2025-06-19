В Конгрессе США хотят запретить Трампу вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана

Конгресс США подготовил резолюцию, чтобы запретить президенту Дональду Трампу вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана. Проект разработали совместно демократы и республиканцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект резолюции на сайте Конгресса США.
Проект резолюции предложил республиканец-конгрессмен Палаты представителей Томас Масси, объединившись с некоторыми демократами.
"Конгресс имеет исключительное право объявлять войну Ирану. Продолжающаяся война между Израилем и Ираном не является нашей войной. Даже если бы это было так, Конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с нашей Конституцией", - сказал накануне Масси.
В резолюции говорится, что президенту США в соответствии с разделом 5 Резолюции о военных полномочиях поручают вывести американские войска "из несанкционированных боевых действий в Иране".
В выводах документа отмечают, что Конгресс имеет исключительное право объявлять войну, а законодатели не сделали этого и не предоставили специального разрешения на такие действия.
"Конгресс этим поручает президенту прекратить использование Вооруженных сил Соединенных Штатов в боевых действиях против Исламской Республики Иран или любой части правительства или военных сил, кроме случаев, когда это прямо разрешено объявлением войны или специальным разрешением на применение военной силы против Ирана", - говорится в резолюции.
Конфликт между Израилем и Ираном перешел в фазу активного военного противостояния. В ночь на 13 июня Израиль нанес авиаудары по иранским ядерным и военным объектам, заявив, что атака была вынужденной, потому что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия.
В ответ уже следующей ночью Иран выпустил более 150 ракет по территории Израиля, обострив ситуацию в регионе.
Однако конфликт не утихает. Сегодня, 19 июня, Иран ударил по больнице "Сорока" в Беэр-Шеве.
Тем временем, по данным Bloomberg, США готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни. А The Wall Street Journal сообщает, что Дональд Трамп уже одобрил план атаки, но временно отложил его реализацию.
The Guardian со ссылкой на источники пишет, что Трамп переживает за эффективность американских бомб и смогут ли они уничтожить критически важный объект по обогащению урана в Фордо.
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