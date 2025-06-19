В Конгрессе США хотят запретить Трампу вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана

Проект резолюции предложил республиканец-конгрессмен Палаты представителей Томас Масси, объединившись с некоторыми демократами.

"Конгресс имеет исключительное право объявлять войну Ирану. Продолжающаяся война между Израилем и Ираном не является нашей войной. Даже если бы это было так, Конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с нашей Конституцией", - сказал накануне Масси.

В резолюции говорится, что президенту США в соответствии с разделом 5 Резолюции о военных полномочиях поручают вывести американские войска "из несанкционированных боевых действий в Иране".

В выводах документа отмечают, что Конгресс имеет исключительное право объявлять войну, а законодатели не сделали этого и не предоставили специального разрешения на такие действия.

"Конгресс этим поручает президенту прекратить использование Вооруженных сил Соединенных Штатов в боевых действиях против Исламской Республики Иран или любой части правительства или военных сил, кроме случаев, когда это прямо разрешено объявлением войны или специальным разрешением на применение военной силы против Ирана", - говорится в резолюции.