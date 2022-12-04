ua ru
Нд, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Конгрес США працює над альтернативою визнання РФ "країною-спонсором тероризму", - Блінкен

Новость на русском →
США, Неділя 04 грудня 2022 21:06
Конгрес США працює над альтернативою визнання РФ "країною-спонсором тероризму", - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Конгресі йде робота над альтернативою визнання Росії "країною-спонсором тероризму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми постійно розглядаємо, які заходи можемо вжити, щоб збільшити тиск. Ми зараз працюємо з Конгресом над нормами, які допоможуть нам з деякими спірними моментами, пов'язаними з використанням призначення "країною-спонсором тероризму", який мав би небажані наслідки. Ми працюємо над розробкою шляху для досягнення цієї мети", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що влада США не має наміру включати Росію до свого списку країн-спонсорів тероризму, вважаючи, що це призведе до низки негативних наслідків. Зокрема, подібний крок може стати на заваді зерновій угоді.

Також раніше ми писали, що Верховна Рада закликала держави світу визнати Росію країною-спонсором тероризму, а також усунути її зі складу ООН та реформувати організацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ентоні Блінкен Конгресс США
NEWS
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії