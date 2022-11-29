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Може зірвати зернову угоду. США не включатимуть РФ до списку країн-спонсорів тероризму

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США, Вівторок 29 листопада 2022 22:30
Може зірвати зернову угоду. США не включатимуть РФ до списку країн-спонсорів тероризму Фото: США не включатимуть РФ до свого списку країн-спонсорів тероризму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Влада США не має наміру включати Росію до свого списку країн-спонсорів тероризму, вважаючи, що це призведе до низки негативних наслідків. Зокрема, подібний крок може стати на заваді зерновій угоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника США при ОБСЄ Майкла Карпентера.

"На відміну від багатьох країн Європи, ми маємо дуже конкретні внутрішні законодавчі норми щодо держав-спонсорів тероризму. Ми вважаємо, що використання цього законодавства обмежить нашу здатність надавати гуманітарну допомогу окупованим частинам України, а також сприяти іншим діям, які, на нашу думку , відповідають інтересам і України, і США, таким як зернова угода", - сказав Карпентер.

Окрім того, за його словами, США не вважає, що внесення РФ до списку сприятиме досягненню цілей щодо притягнення Росії до відповідальності, оскільки це не обов'язково дасть якісь додаткові повноваження щодо введення санкцій у порівнянні з тими, що вже доступні адміністрації.

Карпентер додав, що Вашингтон має намір "продовжувати нарощувати санкційний тиск на РФ", розглядати можливості для посилення режиму експортного контролю щодо Москви, "закривати будь-які лазівки" у вже чинних рестрикціях, а також продовжувати надавати військову допомогу Києву, вважаючи такий підхід найбільш ефективним засобом підтримки України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання росіян.

Також раніше ми писали, що Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у Росії режим терористичним.

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