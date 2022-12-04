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Конгресс США работает над альтернативой признанию РФ "страной-спонсором терроризма", - Блинкен

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США, Воскресенье 04 декабря 2022 21:06
Конгресс США работает над альтернативой признанию РФ "страной-спонсором терроризма", - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Конгрессе идет работа над альтернативой признанию России "страной-спонсором терроризма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы постоянно рассматриваем, какие меры можем принять, чтобы увеличить давление. Мы сейчас работаем с Конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения "страной-спонсором терроризма", у которого были бы нежелательные последствия. Мы работаем над разработкой пути для достижения этой цели", - сказал Блинкен.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что власти США не намерены включать Россию в свой список стран-спонсоров терроризма, считая, что это приведет к ряду негативных последствий. В частности, подобный шаг может помешать зерновому соглашению.

Также мы писали, что Верховная Рада призвала государства мира признать Россию страной-спонсором терроризма, а также устранить ее из состава ООН и реформировать организацию.

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