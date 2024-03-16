Конгрес США може розглянути допомогу Україні та конфіскацію активів РФ одним пакетом, - Малюська

Існує імовірність, що всі проєкти про допомогу Україні, а також про конфіскацію російських активів в Сполучених Штатах Америки можуть розглянути одним пакетом.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Конгресмени, сенатори та представники виконавчої влади в США підтвердили, що існує імовірність, що всі проєкти про допомогу Україні, і військову, і фінансову, а також про конфіскацію активів можуть рухатися одним пакетом", - сказав міністр.

Ба більше, за словами Малюськи, не виключена можливість, що розгляд може початися вже наступного тижня.

"Не виключена можливість, що розгляд може початися і голосування може відбутися вже наступного тижня. Очікується швидкий рух", - додав він.

Допомога США для України

Минулого тижня державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся у Вашингтоні з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Серед тем була війна між Україною та Росією.

Раніше Блінкен зустрівся в Мюнхені з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили подальшу підтримку України з боку США.

Додамо, що після провалу голосування за законопроект Джо Байдена на 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню, на початку лютого цього року був розроблений новий законопроект про допомогу трьом країнам на 96 млрд доларів, але без комплексу щодо захисту південного кордону США з Мексикою. На потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів.

13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на голосування.

Натомість Джонсон почав обговорювати з конгресменами компромісний варіант законопроекту. В ньому Україні пропонується виділити набагато менше коштів: 47,69 млрд доларів проти заявлених 60,06 млрд доларів.

Білий дім віддає перевагу законопроекту про допомогу Україні, який раніше підтримав Сенат.

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