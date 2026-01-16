Конгрес США готовий зупинити Трампа через погрози щодо Гренландії

У Конгресі США готові використати свої повноваження для блокування будь-яких односторонніх дій американського лідера Дональда Трампа щодо Гренландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Зокрема, сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі заявила про готовність застосувати повноваження Конгресу, щоб запобігти здійсненню Трампом погроз щодо захоплення Гренландії.
Під час виступу перед журналістами вона зробила "важливе повідомлення, яке повинні зрозуміти жителі Королівства Данія" - це те, що в США є три гілки влади.
"У Конгресі ми маємо інструменти, передбачені нашою конституційною владою, які конкретно стосуються контролю над бюджетними коштами за допомогою асигнувань", - сказала Мурковскі.
Крім того, сенаторка наголосила, що США мають розглядати Гренландію як "союзника", а не як "актив".
Таку ж позицію висловив і сенатор-демократ Кріс Куонс, який повідомив, що просуватиме законодавство, яке обмежить здатність Трампа діяти в односторонньому порядку.
Нагадуємо, Дональд Трамп заявив про необхідність передати Гренландію під контроль США для розміщення системи протиракетної оборони "Золотий купол". За його словами, без негайних дій НАТО стратегічний острів може опинитися під загрозою захоплення з боку РФ або Китаю.
Пізніше стало відомо, що США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.
Зазначимо, заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер заявив, що Гренландія має стати частиною США в рамках національної системи безпеки і не відкинув можливість військового захоплення острова для досягнення цієї мети.
При цьому Данія намагається зберегти суверенітет над островом, пропонуючи США та НАТО компроміс - розширення військової присутності та проведення масштабних навчань у 2026 році замість політичних поступок.
Сьогодні, 16 січня, керівник Арктичного командування Данії вже офіційно запросив Сполучені Штати взяти участь у запланованих військових навчаннях на острові.