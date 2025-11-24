Конгрес повинен мати можливість переглянути план, що завершить війну в Україні, - Грем

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Конгрес США має отримати право переглянути мирний план, який визначатиме умови завершення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію сенатора у соцмережі X у неділю ввечері.
За словами Грема, нині підготований мирний план може стати "шансом для гідного й справедливого завершення війни", але він вимагає прозорості й гарантій безпеки - і Конгрес має бути тією інстанцією, яка оцінить, чи справді в угоді передбачено механізми, здатні запобігти новій агресії.
Грем попереджає: справжній, міцний мир в Україні повинен гарантувати, що Росія не матиме можливості розпочати нове вторгнення у майбутньому.
Сенатор також підкреслив, що мирний процес має включати саму Україну та європейських союзників - не можна приймати угоду за їхніми спинами.
Крім того, Грем провів паралель із контролем над ядерними угодами - на його думку, як Конгресу дають право перевіряти подібні угоди з Іраном, так і цю мирну угоду з Росією слід "проглянути" законодавцям.
Ця заява Грема відбувається на тлі інших його ініціатив: він іще раніше пропонував “жорсткі санкції” проти Росії, якщо Москва не вестиме переговори або порушить будь-яку мирну угоду.
Грем також працює над законопроєктом, який дає президенту США нові інструменти тиску на Кремль - серед іншого, це “економічний молоток”: тарифи на країни, які купують російську енергію.
За словами сенатора, без включення законодавців у процес укладання миру ризик нових конфліктів залишається високим - і саме тому Конгрес повинен мати можливість для оцінки безпекових гарантій, передбачених угодою.
У неділю, 23 листопада, у Женеві почались переговори України, США та Європи на рівні радників з національної безпеки. Мета - доопрацювати мирний план Дональда Трампа з урахуванням українських та європейських інтересів.
Після консультацій у Женеві за участі української та європейських делегацій учасники відзначили значний прогрес у переговорах щодо подальших кроків для врегулювання ситуації в Україні. Марко Рубіо підкреслив, що досягнуті зрушення дозволяють сподіватися на реальні результати.
В свою чергу керівник української делегації Андрій Єрмак повідомив, що зустріч була дуже хорошою.
Секретар РНБО Рустем Умеров, який бере участь у консультаціях, сказав, що в поточній редакції план Трампа, зміни до якого ще затверджують, уже відображає більшість українських пріоритетів.