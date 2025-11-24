Конгрес повинен мати можливість переглянути план, що завершить війну в Україні, - Грем

За словами Грема, нині підготований мирний план може стати "шансом для гідного й справедливого завершення війни", але він вимагає прозорості й гарантій безпеки - і Конгрес має бути тією інстанцією, яка оцінить, чи справді в угоді передбачено механізми, здатні запобігти новій агресії.

Грем попереджає: справжній, міцний мир в Україні повинен гарантувати, що Росія не матиме можливості розпочати нове вторгнення у майбутньому.

Сенатор також підкреслив, що мирний процес має включати саму Україну та європейських союзників - не можна приймати угоду за їхніми спинами.

Крім того, Грем провів паралель із контролем над ядерними угодами - на його думку, як Конгресу дають право перевіряти подібні угоди з Іраном, так і цю мирну угоду з Росією слід "проглянути" законодавцям.

Ця заява Грема відбувається на тлі інших його ініціатив: він іще раніше пропонував “жорсткі санкції” проти Росії, якщо Москва не вестиме переговори або порушить будь-яку мирну угоду.

Грем також працює над законопроєктом, який дає президенту США нові інструменти тиску на Кремль - серед іншого, це “економічний молоток”: тарифи на країни, які купують російську енергію.

За словами сенатора, без включення законодавців у процес укладання миру ризик нових конфліктів залишається високим - і саме тому Конгрес повинен мати можливість для оцінки безпекових гарантій, передбачених угодою.