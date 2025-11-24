Конгресс должен иметь возможность пересмотреть план, который завершит войну в Украине, - Грэм

По словам Грэма, ныне подготовленный мирный план может стать "шансом для достойного и справедливого завершения войны", но он требует прозрачности и гарантий безопасности - и Конгресс должен быть той инстанцией, которая оценит, действительно ли в соглашении предусмотрены механизмы, способные предотвратить новую агрессию.

Грэм предупреждает: настоящий, прочный мир в Украине должен гарантировать, что Россия не будет иметь возможности начать новое вторжение в будущем.

Сенатор также подчеркнул, что мирный процесс должен включать саму Украину и европейских союзников - нельзя принимать соглашение за их спинами.

Кроме того, Грэм провел параллель с контролем над ядерными соглашениями - по его мнению, как Конгрессу дают право проверять подобные соглашения с Ираном, так и это мирное соглашение с Россией следует "просмотреть" законодателям.

Это заявление Грэма происходит на фоне других его инициатив: он еще раньше предлагал "жесткие санкции" против России, если Москва не будет вести переговоры или нарушит любое мирное соглашение.

Грэм также работает над законопроектом, который дает президенту США новые инструменты давления на Кремль - среди прочего, это "экономический молоток": тарифы на страны, которые покупают российскую энергию.

По словам сенатора, без включения законодателей в процесс заключения мира риск новых конфликтов остается высоким - и именно поэтому Конгресс должен иметь возможность для оценки гарантий безопасности, предусмотренных соглашением.