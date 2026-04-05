Конго погодилося приймати депортованих зі США осіб із третіх країн

Демократична Республіка Конго погодилася приймати громадян третіх країн, яких депортують зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише видання, такий підхід країни передбачено в рамках нової угоди з адміністрацією президента США Дональда Трампа. У заяві уряду Конго сказано, що:
Також ЗМІ зазначають, що ця угода відбувається на тлі того, як Конго чинить тиск на США, щоб ті змусили Руанду дотримуватися умов мирної угоди, укладеної за адміністрації Трампа.
Як відомо, у рамках цієї угоди американські компанії інвестують у видобуток найважливіших корисних копалин у Конго.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни сотні тисяч українців виїхали до США за гуманітарними програмами. Однак на початку 2025-го року частина з них опинилися в стані правової невизначеності та навіть під ризиком депортації.
У листопаді 2025 року стало відомо, що в Україну було повернуто 50 громадян, яких США депортували транзитом через Польщу. Згодом у ДПСУ з'ясували, з яких причин українців депортували.
Тиждень тому в CNN з'явилася інформація, що більшість із вищевказаних депортованих чоловіків, одразу були відправлені в ТЦК і призвані до ЗСУ.