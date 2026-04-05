Конго согласилось принимать депортированных из США лиц из третьих страх

Как пишет издание, такой подход страны предусмотрен в рамках нового соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа. В заявлении правительства Конго сказано, что:

страна начнет прием депортированных в апреле (однако не уточняется, сколько человек будет принято);

договоренность оплачена США, поэтому для правительства Конго это не повлечет никаких затрат;

вблизи столицы Киншасы уже подготовлены помещения для размещения депортированных.

Также СМИ отмечают, что данная сделка происходит на фоне того, как Конго оказывает давление на США, чтобы те заставили Руанду соблюдать условия мирного соглашения, заключенного при администрации Трампа.

Как известно, в рамках этой сделки американские компании инвестируют в добычу важнейших полезных ископаемых в Конго.