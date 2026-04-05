Конго согласилось принимать депортированных из США лиц из третьих страх

Демократическая Республика Конго согласилась принимать граждан третьих страх, которых депортируют из США.
Как пишет издание, такой подход страны предусмотрен в рамках нового соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа. В заявлении правительства Конго сказано, что:
Также СМИ отмечают, что данная сделка происходит на фоне того, как Конго оказывает давление на США, чтобы те заставили Руанду соблюдать условия мирного соглашения, заключенного при администрации Трампа.
Как известно, в рамках этой сделки американские компании инвестируют в добычу важнейших полезных ископаемых в Конго.
Напомним, что с начала полномасштабной войны сотни тысяч украинцев выехали в США по гуманитарным программам. Однако в начале 2025-го года часть из них оказались в состоянии правовой неопределенности и даже под риском депортации.
В ноябре 2025 года стало известно, что в Украину было возвращено 50 граждан, которые США депортировали транзитом через Польшу. После в ГПСУ выяснили, по каким причинам украинцев депортировали.
Неделю назад в CNN появилась информация, что большинство из вышеуказанных депортированных мужчин, сразу были отправлены в ТЦК и призваны в ВСУ.