В Конго напали на центр борьбы с Эболой, есть жертвы

В Демократической Республике Конго произошло вооруженное нападение боевиков на центр по борьбе с лихорадкой Эбола, в результате чего погибли 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, боевики напали на центр борьбы с Эболой в провинции Итури. Нападавшие подожгли автомобили и здания центра. В результате нападения погибли 4 медицинских работника и еще пятеро получили тяжелые ранения.

Представитель ВОЗ сообщил, что после нападения боевиков сотрудники центра борьбы с Еболою в Итури были эвакуированы, а пострадавших разместили в городе Гома. Еще одно нападение на центр борьбы с Эболой произошло в провинции Северный Киву, однако не известно, были ли там жертвы.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДР Конго разъяренные протестующие подожгли здание миссии ООН в Бени. Люди подожгли здание в знак протеста против неспособности правительственных и миротворческих сил защитить их от нападений вооруженных боевиков.

Также РБК-Украина писало, что в Конго украинские миротворцы в составе миссии ООН открыли огонь по боевикам одной из незаконных группировок после провокации. Инцидент произошел, когда украинские Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго сопровождали южноафриканский транспортный вертолет.