У Конго напали на центр боротьби з Еболою, є жертви

У Демократичній Республіці Конго стався збройний напад бойовиків на центр з боротьби з лихоманкою Ебола, в результаті чого загинули 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Як повідмили у Всесвітній організації з охорони здоров'я, бойовики напали на центр боротьби з Еболою в провінції Ітурі. Нападники підпалили автомобілі та будівлі центру. В результаті нападу загинули 4 медичні працівники та ще п'ятеро отримали тяжкі поранення.

Представник ВООЗ повідомив, що після нападу бойовиків працівники центру боротьби з Еболою в Ітурі були евакуйовані, а постраждалих розмістили у місті Гома. Ще один напад на центр боротьби з Еболою стався у провінції Північний Ківу, однак не відомо, чи були там жертви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ДР Конго розлючені протестувальники підпалили будівлю місії ООН в Бені. Люди підпалили будівлю на знак протесту проти нездатності урядових та миротворчих сил захистити їх від нападів озброєних бойовиків.

Також РБК-Україна писало, що в Конго українські миротворці у складі місії ООН відкрили вогонь по бойовиках одного із незаконних угруповань після провокації. Інцидент стався коли українські Мі-24 зі складу 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго супроводжували південноафриканський транспортний вертоліт.