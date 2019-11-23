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В Конго от кори умерло около 5 тысяч человек за год

Новости » Происшествия     23.11.2019 - 16:33
В Конго от кори умерло около 5 тысяч человек за год
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Отмечается, что больше всего корью в стране болеют младенцы

В Демократической Республике Конго около пяти тысяч человек умерли от вспышки кори в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В ВОЗ подчеркивают, что эта эпидемия кори одна из крупнейших и самых быстрых в мире. Власти Конго вместе с ВОЗ запустили в сентябре программу экстренной вакцинации, в рамках которой должны были вакцинировать более 800 тысяч детей в 24 регионах в течение 9 дней. Однако плохая инфраструктура, нападения на медцентры и отсутствие доступа к медицинскому обслуживанию препятствовали усилиям по предотвращению распространения болезни.

Указано также, что всего в Конго вакцинированы около 4 миллионов детей. Специалисты считают, что этого недостаточно. В стране вакцинации нуждаются еще столько же детей. ВСС также отмечает, что больше всего корью болеют младенцы.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что в Украине снижается уровень заболеваемости корью. Отмечалось, что с лета 2017 года на корью заболели более 115 тысяч человек, 41 из которых скончался.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на октябрь с начала года корью в Украине заболело более 58 тысяч граждан.

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